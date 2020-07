Polícia encontra corpo em casa queimada e faz buscas em fossa

O que aparentava ser apenas um incêndio natural em uma casa abandonada, virou um caso de investigação policial, após um corpo ser encontrado carbonizado no local, no início de manhã deste domingo. Ainda há suspeitas de que outro corpo estaria dentro de uma fossa de aproximadamente 10 metros.

A residência queimada fica localizada em uma chácara, às margens da rodovia BR 158 – anel vário – de Campo Mourão. O incêndio ocorreu na noite desse sábado.

Vizinhos acionaram os bombeiros, por volta das 21h30, e os indícios eram de que a casa estava abandonada. No entanto, nesta manhã surgiram informações de que um corpo estaria carbonizado no local. Equipes da Polícia Militar e Civil foram ao local e localizaram um cadáver. Agora as buscas continuam, pois há suspeitas de que outro corpo está dentro uma fossa.