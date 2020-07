Adolescente é apreendido e confessa autoria de homicídio

A Polícia Civil apreendeu nesse fim de semana, um adolescente de 16 anos, o qual confessou a autoria do homicídio de Edgar Ferreira da Silva, 23 anos, ocorrido no conjunto Maria Barleta. Outros dois adolescentes de 17 anos também foram indiciados por participação no crime.

Ao ser apreendido, o rapaz confessou o crime e informou que a arma usada, uma pistola calibre 380 havia sido jogada em uma cachoeira, no jardim Tropical. O Corpo de Bombeiros fez buscas no local na sexta-feira à tarde, mas a arma não foi encontrada.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria o tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado ao Cense.

O CRIME

Edgar Ferreira foi morto com vários tiros de pistola 9mm, no final de tarde do dia 28 de junho, no jardim Maria Barleta. O atirador chegou ao local em um VW/Voyage, de cor prata, acompanhado de outro rapaz. Os dois fugiram após o crime.

De acordo com as informações, Ferreira estava reunido com um grupo de pessoas, em frente a uma residência, na rua Vereador José Dutra de A. Lira, quando os criminosos chegaram. Após ser baleado, o rapaz ainda correu, mas foi perseguido e executado na rua das Jardineiras.