Polícia deflagra megaoperação contra traficantes que agem em Mamborê

A Polícia Civil de Mamborê em parceria com a Polícia Militar fez, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, uma megaoperação contra traficantes que agem na cidade e no distrito de Guarani.

Ao todo são 14 mandados de prisão e 4 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos em diversos endereços da cidade.

A megaoperação contou com a participação de equipes da Rotam de Campo Mourão, Canil das cidades de Ubiratã e Campo Mourão, Polícia Militar de Mamborê e policiais civis lotados na comarca de Mamborê e Campo Mourão, totalizando 30 policiais.

As ações de campo são resultado de um intenso trabalho de inteligência da Polícia Civil de Mamborê, que identificou diversos indivíduos envolvidos com crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os trabalhos objetivam retirar de circulação estes elementos.

De acordo com o delegado Anderson Sérgio Romão, as investigações se iniciaram em agosto de 2019, após a prisão de dois homens envolvidos com o tráfico de drogas. O celular de um deles revelou informações sobre um grande esquema de venda de drogas, que contava inclusive com a participação de todos os membros de uma família.

Os policiais descobriram que alguns bairros alvos da ação funcionam como ponto de venda de drogas. As diligências apuraram que, além de fornecer drogas diretamente a usuários, os suspeitos também atuavam no abastecimento de entorpecente no distrito de Guarani.

Segundo o delegado, o tráfico abre caminho para a prática de outras ações ilícitas; por isso, o tamanho da ação. “Graças a esse formato conjunto de operação que conseguimos tantos alvos presos. Além disso, focando no tráfico de drogas, temos a tendência de redução de outros crimes”, destacou.

Além dos 13 presos, foram apreendidos mais de meio de quilo de maconha e cerca de R$ 1.280,00. Os presos na ação responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O material recolhido passará por perícia, e os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Mamborê, onde permaneceram a disposição da Justiça.