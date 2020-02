Educação Ambiental e Prevenção da Dengue é tema de palestra para estudantes

Técnicos do Núcleo Regional de Educação e o Ministério Público (MP) estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira no Colégio Estadual de Campo Mourão onde promoveram uma palestra sobre Educação Ambiental e Prevenção à Dengue. O público-alvo foram estudantes de 6º anos dos colégios Estadual, Vinícius de Moraes e Novo Horizonte.

A promotora de Justiça Rosana Araújo de Sá Ribeiro disse que o evento teve a proposta de fomentar a importância da educação ambiental entre os estudantes. “As crianças são agentes educadores que levarão essas informações aos pais, vizinhos e parentes. Trouxemos um engenheiro ambiental de Ibiporã e acho que o objetivo foi alcançado com orientações sobre a separação materiais recicláveis e resíduos que acabaram gerando o risco da proliferação do mosquito transmissor da dengue, quando não é descartado de forma correta”, disse a promotora.

A assistente técnica do Núcleo Regional de Educação, Cícera Fernandes, também esteve presente. “A preocupação da Educação é desenvolver nos alunos essa consciência ambiental. Além de cuidar do ambiente em que vive, temos a questão da dengue que tem gerado grande preocupação a todos. É preciso pensar mais no equilíbrio ambiental, na questão sustentabilidade e nada melhor que criar essa consciência entre nossas crianças”, afirmou Cícera.

O evento teve o apoio também da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Unespar – câmpus de Campo Mourão.