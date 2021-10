Polícia Civil vai apurar 11,5 mil denúncias de violência contra idosos no Paraná

As 11.551 denúncias que serão apuradas no Paraná foram processadas no período de janeiro a setembro de 2021. Na última edição da Vetus, em 2020, a PCPR apurou 556 denúncias no Estado, sendo que os registros eram relativos a abril e junho daquele ano.

O delegado da PCPR e coordenador da Operação Vetus, Claudio Marques, afirma que existem denúncias em duplicidade, relacionadas à mesma vítima, o que exige primeiramente uma análise dos casos. Os dados serão cruzados com inquéritos policiais que já tenham sido instaurados pelas delegacias.

Também estão previstas visitas e inspeções em casas de repouso e abrigos. O objetivo é garantir a plena convivência e segurança dos idosos, além de ampliar a rede de proteção desse público. A operação foi denominada Vetus, pois a palavra significa idoso em latim.