Campo Mourão Futsal celebra 50 anos de história, lutas e conquistas

O dia 15 de outubro tem sabor especial para o Campo Mourão Futsal. A data marca o nascimento do clube em 1971, quando a tradicional família Tagliari, iniciou a saga vitoriosa do futsal mourãoense, formando uma das mais fortes e respeitadas equipes da época, composta pelos irmãos Itamar, Carlos, Vanderlei e Luiz Tagliari, junto com amigos e o comando do patriarca dos Tagliari, seu Itachir (in-memoriam).

Naquele período participaram de muitas competições regionais, do Estado e até nacionais, representando Campo Mourão Brasil à fora e conquistando títulos como o bi-campeonato da Taça Paraná (atual Série Ouro), Jogos Abertos e tantos outros.

São cinco décadas de glórias alcançadas com muito trabalho e dedicação, um acumulado de vitórias e histórias que transformaram vidas, e também de derrotas que serviram de inspiração para novas conquistas recheadas de emoções. Um período que reforça o orgulho de ser a mais tradicional equipe do Paraná, cujo trajeto foi construído com parceiros sempre presentes e uma apaixonada torcida.

Neste ano do Jubileu de Ouro, o carneiro tricolor renova suas forças para continuar contando e perpetuando sua história, olhando para o passado sem deixar de fazer a diferença no presente, mas sempre mirando o futuro.

Para os próximos 50 anos, fica a certeza do atingimento de outros enormes desafios traçados apenas por projetos que miram grandes realizações, como o que vem sendo construído pela atual diretoria do clube desde 2016, ano que houve a reestruturação e efetivação de todo um projeto traçado pela Associação Campo Mourão Futsal (ACMF), que segue em execução, gerando bons frutos.

TÍTULOS

Entre as várias conquistas destes 50 anos de história estão os Jogos Abertos de 1975, 1988 e 2006, além da Liga Sul no mesmo ano, e as Taças Paraná de 1979 e 1980, que era o campeonato estadual daquela década. Jogos Abertos do Brasil de 1995 e o Paranaense Chave Prata de 2000. No presente acrescenta-se as diversas conquistas das categorias de base, com destaque para o tricampeonato paranaense sub-17, a recente conquista da Liga Paraná de 2020, o ingresso e brilhante campanha na Liga Nacional em 2019 e a confirmação da primeira participação da Copa do Brasil em 2021.