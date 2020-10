Polícia Civil tenta esclarecer homicídio no centro de CM

A Polícia Civil iniciou a investigação para esclarecer o assassinato do jovem Juliano César Matias Malizan, 23 anos, morto com vários tiros de pistola 9mm, na tarde desse domingo.

O crime ocorreu em frente a uma residência na rua Devete de Paula Xavier, quase esquina com a avenida Comendador Norberto Marcondes, área central de Campo Mourão.

O delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial, Nilson Rodrigues afirma que a investigação é direcionada para apontar se o crime foi motivado pelo tráfico de drogas e também se a vítima foi alvo de uma emboscada no local.

“Vamos procurar saber também a participação daquelas duas jovens que esconderam armas, drogas e depois disseram que a droga estava em poder da vítima. Enfim, vamos buscar esclarecer os fatos e saber se elas armaram uma casinha (emboscada) para a vítima ou não. Há indícios de que o crime teve relação com o tráfico de drogas, mas tudo isso ainda será apurado durante a investigação”, disse o delegado.

O crime ocorreu por volta das 15h de ontem, quando dois homens em uma moto de cor vermelha chegaram e atiraram na vítima. Ele ainda correu para dentro da casa, mas foi perseguido pelo atirador e morreu na cozinha. O Samu esteve no local e constatou o óbito do rapaz. Uma das testemunhas também foi atingida de raspão em um dos braços. Ela recebeu atendimento no local. Foi o 26º homicídio do ano em Campo Mourão.