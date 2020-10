Jovem não morava na casa onde morreu após levar vários tiros

O jovem Juliano César Matias Malizan, 23 anos, morto com vários tiros de pistola 9mm, na tarde desse domingo, tentou refúgio em uma residência na rua Devete de Paula Xavier, onde acabou sendo perseguido pelos atiradores e executado.

No entanto, cabe ressaltar, que ele não morava na residência, como foi citado na reportagem sobre o assassinato. Apenas conversava com duas jovens em frente ao local.

O proprietário do imóvel, Everson Machado dos Santos, entrou em contato com a redação do Tasabendo.com para esclarecer o fato. “A casa é minha. Ele só entrou para tentar escapar dos tiros. Naquele momento, apenas minhas enteadas estavam na casa”, disse Everson.

O crime ocorreu na tarde deste domingo, na rua Devete de Paula Xavier, quase esquina com a avenida Comendador Norberto Marcondes, no centro da cidade. Dois homens em uma moto cometeram o crime e estão foragidos.