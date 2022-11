Polícia Civil recupera moto furtada

A Polícia Civil recuperou ontem uma motocicleta Yamaha MT 03 que havia sido furtada em Campo Mourão. Duas pessoas foram presas, uma por receptação e outra por autoria do furto, no conjunto Fortunato Perdoncini.

A polícia chegou até a residência onde a moto estava após uma denúncia anônima. Da rua, os policiais já visualizaram a moto nos fundos da casa. Um dos moradores tentou correr, mas foi detido.

No local foi preso também mais um homem, autor do furto e uma mulher foi encaminhada para a delegacia como testemunha. Na 16ª Subdivisão Policial foi constatado que o receptador tinha também mandado e prisão em aberto por tráfico de drogas.

Segundo as informações, a motociclista pertence a um jovem de 22 anos, que trabalha com a instalação de energia solar. Ele comprou a moto financiada e agradeceu o trabalho rápido da polícia civil na recuperação do veículo.