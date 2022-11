Pint Of Science leva aulas de ciências aos bares

Palestras sobre cuidados paliativos em doenças terminais, relação entre música e psicologia, surgimento do pensamento científico e o fim da terra plana e como o marketing adota questões científicas para vender seus produtos foram temas abordados na noite desta segunda-feira (7), na abertura da 2ª edição do Pint of Science. O maior evento de divulgação científica do mundo, que retornou no modelo presencial em Campo Mourão, tem continuidade nesta terça e quarta-feiras, cada noite em dois bares.

No ambiente de seis bares da cidade, professores apresentam, numa linguagem simples e informal, o que diz a ciência a respeito de diferentes temas. “Tivemos um público de mais de 170 pessoas, numa segunda feira, e para ouvir sobre ciência. É um evento internacional que coloca Campo Mourão no mesmo circuito que várias cidades desenvolvidas ao redor do mundo”, disse o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Realizado simultaneamente em 27 países e 392 cidades, em Campo Mourão o Pint of Science tem o apoio do IDEA5 e Centro Universitário Integrado e é realizado pelo campus da UTFPR; UNESPAR; Faculdade Unicampo; CODECAM; SRI Centro Ocidental; Ecossistema de Inovação, Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo de Campo Mourão e Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec).

PROGRAMAÇÃO:

TERÇA-FEIRA (08):

O BUTEQUIM (Av. Irmãos Pereira, 1967) – “A justiça é cega, mas a tecnologia pode ver” (com Marcos Porto Soares – Ministério Público); “A Geopolítica do porta aviões” (com Rogério Silveira Tonet – Administrador, Doutor – UNESPAR.

EDEN BEER (Rua Araruna, 1460) – “Porque a linguagem é taum importante pra vc” (com Pedro Augusto Pereira Brito – Letras, mestre – PRADIS – UNESPAR); “Diabetes, um assassino cerebral” (com Amanda Nunes Santiago – farmacêutica, Doutora – Integrado)

QUARTA-FEIRA (09)

CAYENNA STEAK HOUSE (R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1401) – “Sobre o crescer ouvinte com pais surdos” (com Ricardo Ernani Sander – Pedagogo, teólogo, Doutor – Integrado); “Pode tomar vinho enquanto faz clareamento dental? E café?” (com Eloisa Paula – cirurgiã dentista, Doutora – Integrado e Saulo Souza – cirurgião dentista, mestrando – Integrado).

ENTORNA MADALENA (Av. Guilherme de Paula Xavier, 2446) – “Frankenstein ainda assusta a ciência” (com Michel Corci Batista – Físico, Doutor – UTFPR); “Seus dados valem quanto? Quando o serviço é de graça o santo desconfia” (com Bruno Henrique Pachulski Camara – Analista de sistemas, doutorando – Integrado).