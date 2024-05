Polícia Civil recupera barco e carretinha furtados da Usina Mourão

A Polícia Civil de Campo Mourão recuperou na tarde desta segunda-feira, um barco e uma carretinha que haviam sido furtados na Usina Mourão, no mês passado.

A embarcação foi localizada pela equipe de investigação em uma chácara na região da comunidade Barreiro das Frutas. Um homem foi conduzido para prestar esclarecimentos na delegacia.

As investigações continuam para localização do autor dos fatos. No dia do crime, uma câmera de monitoramento registrou a ação, quando um homem com um veículo GM/Celta saiu da chácara com a carretinha engatada e levando o barco.