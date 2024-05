Campo Mourão recebe certificação máxima com Selo Plus do Esporte

O município de Campo Mourão recebeu o Selo Plus do Esporte pelo governo do Paraná nesta segunda-feira (6), durante Encontro de Gestores do Esporte em Curitiba. Trata-se da máxima certificação conferida pela Secretaria Estadual de Esporte ao município que cumpriu todas as etapas de planejamento da política do esporte.

O documento foi recebido pelos representantes da Fundação de Esportes de Campo Mourão,

Wellington Souza e Bruno Villa. Representantes regionais da Secretaria Estadual do Esporte também participaram da cerimônia. Pela manhã o prefeito Tauillo assinou o termo de cooperação e recebimento do Centro de Referência do Paradesporto em nome de todos os centros do Estado do Paraná.

Campo Mourão já estava contemplado com o Selo Ouro após implantação do Conselho Municipal de Esportes. O Selo Plus foi conquistado porque neste ano, o município deu entrada no Legislativo Municipal com o projeto de Lei que cria o Fundo Municipal do Esporte. Com o Conselho e o Fundo Municipal, o município fica apto a receber recursos que se destinam ao cofinanciamento, prioritariamente por transferências automáticas fundo a fundo.

O evento é promovido pelo governo do Estado, por meio das secretarias do Esporte e da Administração e Previdência, em parceria com a CREF9 Paraná, Centro Universitário Unibrasil e Escola de Gestão do Paraná.