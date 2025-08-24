Polícia Civil realiza operações em Campo Mourão e cumpre mandados de prisão

Nas primeiras horas da manhã de ontem (22), a Polícia Civil de Campo Mourão, por meio do setor de investigação da 16ª Subdivisão Policial (SDP) e com apoio do canil do 11º Batalhão da Polícia Militar, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência no jardim Bandeirantes. A ação ocorreu em apoio à Delegacia de Terra Boa.

Durante as diligências, os policiais localizaram 83 gramas de maconha em posse de um homem de 36 anos, alvo da investigação conduzida pela unidade policial de Terra Boa. Diante do flagrante, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª SDP, onde teve o auto de prisão em flagrante lavrado por tráfico de drogas.

De acordo com a investigação, o suspeito preso vinha realizando entregas de entorpecentes em Terra Boa. Ele permanece detido à disposição da Justiça.

Ainda na noite de sexta-feira (22), durante trabalho de saturação na região da Vila Urupês, a equipe de investigação da 16ª SDP cumpriu outro mandado de prisão. Na ocasião, foi abordado um homem de 58 anos, contra o qual havia um mandado de prisão civil por não pagamento de pensão alimentícia.

O detido foi encaminhado à carceragem da 16ª SDP, onde deverá permanecer até quitar os débitos ou até o fim do prazo do mandado, válido por 90 dias.

No período noturno, a Polícia Civil também realizou abordagens a 40 pessoas e 22 veículos, dentro das ações preventivas voltadas a crimes contra a vida, crimes patrimoniais e captura de foragidos.