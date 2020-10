Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Campina da Lagoa

A Polícia Civil de Campina da Lagoa, prendeu nesse fim de semana, um rapaz suspeito de ter assassinado a facadas, Rander Rodrigues Farias, 22 anos. O crime ocorreu na sexta-feira (24) na cidade e teria sido motivado por dívidas com traficantes de drogas.

A equipe de investigação da Polícia Civil, com apoio de policiais militares agiu rápido e chegou ao paradeiro do suspeito, na madrugada desse domingo. O rapaz, de iniciais V. J. da C., 30 anos, estava em uma residência na companhia de mais oito pessoas, aparentemente todos moradores no local e trabalhadores da Coagru.

Ao ser abordado, o suspeito reagiu, tentando investir contra os policiais, mas acabou dominado e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. O suspeito permanece preso e está à disposição da Justiça.

O CRIME

Conforme foi apurado pela Polícia Civil, o crime ocorreu após desentendimento entre os envolvidos em um bar, localizado na área central da cidade. O crime foi motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas.

Farias teria sido golpeado pelas costas. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Foi o sétimo homicídio ocorrido na comarca de Campina da Lagoa, e todos foram elucidados pela Polícia Civil.