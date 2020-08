Polícia Civil prende principal suspeita de homicídio em Campina da Lagoa

Após três dias do assassinato de Osmar Silvestre dos Santos, morto brutalmente na frente da filha de 9 anos, em Campina da Lagoa, a Polícia Civil prendeu a sua ex-companheira, principal suspeita de ter praticado o crime.

Silvestre foi morto na noite do último domingo (16), no distrito de Sales de Oliveira, depois de um desentendimento com a ex-mulher.

Quando ele se preparava para deixar a residência onde os fatos ocorreram, foi surpreendido e atacado pela agressora, que desferiu um golpe fatal de faca em seu tórax, ocasionando o óbito no local.

O crime foi presenciado por outras pessoas que estavam na casa, inclusive pela filha do casal. O delegado da Polícia Civil de Campina da Lagoa, Ivo Viana representou ao Judiciário pela prisão preventiva da suspeita, que acabou sendo presa hoje.

Ela irá responder pelo crime de homicídio qualificado. Foi o quinto homicídio ocorrido na comarca de Campina da Lagoa este ano, mas todos foram elucidados pela Polícia Civil.