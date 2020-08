Acicam/Sinconcam: campanha divulga benefícios da Junta Comercial Digital

A Acicam – Associação Comercial e Industrial e o SinConCam – Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região deram início a uma campanha para divulgar os diversos benefícios decorrentes da implantação da Junta Comercial Digital para quem abre um negócio. Na ação estão envolvidos os escritórios de contabilidade, com a utilização ainda das redes sociais.

Com a implantação da Junta Comercial Digital, todas as solicitações ao órgão, sejam elas de abertura, encerramento ou alterações em empresas, só podem ser realizadas de modo eletrônico. Essa modernização faz parte de um projeto que tem o objetivo de facilitar a vida de quem deseja empreender.

O QUE É

Em primeira análise, a Junta Comercial é o órgão do governo estadual responsável por armazenar e realizar os registros de atividades relativas a empresas e sociedades empresariais. Com a evolução da tecnologia, a prestação de serviço de registro empresarial tornou-se 100 por cento digital, ou seja, passou a ser realizada totalmente pela internet, oferecendo uma maior segurança jurídica e confiabilidade, além de garantir acesso mais facilitado aos serviços prestados aos empresários e contadores.

Qualquer pessoa que decide abrir um negócio no Brasil enfrenta algumas dificuldades. Além de inúmeros documentos para serem entregues, as etapas do processo na Junta Comercial nem sempre estavam integradas, o que dificultava mais ainda a abertura.

Toda essa burocracia pode ser eliminada nas JC’s com as facilidades da internet e com a implantação do novo sistema. Maiores informações: (44) 3518-8013.