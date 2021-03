Polícia Civil prende homem envolvido em troca de tiros na região

Uma equipe da Polícia Civil de Campina da Lagoa, com apoio da Polícia Militar, deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão na cidade de Altamira do Paraná, na manhã de hoje, contra dois homens investigados por tentativa de homicídio recíproca.

Na ocasião, foram encontradas duas armas de fogo e diversas munições na residência de E. A da C., 32 anos, culminando na sua prisão em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Os fatos que embasaram o pedido de busca e apreensão ocorreram no mês de fevereiro, em frente a um estabelecimento comercial, na cidade de Altamira do Paraná, quando os envolvidos entraram em confronto com armas de fogo, efetuando disparos um contra o outro.

Uma pessoa, que não tinha relação com a briga, foi atingida no pescoço, mas conseguiu sobreviver. O caso ainda está sob apuração.