Instrutores e Atiradores do Tiro de Guerra passam por teste da covid

Os atiradores matriculados no Tiro de Guerra 05-019 em Campo Mourão passaram durante esta semana por testagem para detecção da COVID-19. Os trabalhos foram desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Campo Mourão e Secretaria de Estado da Saúde (Regional da Saúde de Campo Mourão). O objetivo foi verificar as condições de saúde dos instrutores e atiradores a fim de manter o nível de operacionalidade do Tiro de Guerra 05-019.

A realização de uma ação como esta é de fundamental importância, por conta do início das atividades neste ano de instrução (2021), proporcionando desta forma também mais segurança para os atiradores e seus familiares, assim com a própria equipe de instrução do Tiro de Guerra 05-019. Para as atividades e instruções, estão sendo respeitadas todas as medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento, uso de máscaras, aferição de temperatura e álcool em gel para higienização das mãos.