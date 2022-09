Polícia Civil prende foragido da justiça com pena superior a 50 anos de prisão

Investigadores da Policia Civil de Campo Mourão cumpriram mandado de prisão na manhã desta quinta-feira, 22, na região do Lar Paraná. Os policiais iniciaram as diligências com intuito de localizar um foragido da justiça.

Nas buscas pelas proximidades onde o suspeito poderia estar, a equipe visualizou um homem com as mesmas características do foragido. Na abordagem, os investigadores confirmaram que se tratava da pessoa procurada, de 35 anos.

Contra ele, havia mandado de prisão pelos crimes de roubos (4 vezes o mesmo crime), dois por portes de arma de uso restrito, com unificação de pena que ultrapassa os 50 anos de prisão.

O homem foi encaminhado até a carceragem do Departamento Penitenciário (Depen), onde permanece à disposição da Justiça.