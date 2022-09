Bandidos invadem residência em Janiópolis e roubam dois carros

Um casal morador em Janiópolis foi surpreendido por dois bandidos armados enquanto almoçava, nessa quarta-feira, 21. A ação ocorreu por volta das 13h.

As vítimas informaram que a dupla estava encapuzada e armada com pistolas. Após ameaças, os bandidos fizeram os dois moradores se deitarem no chão e tiveram acesso às chaves de duas caminhonetes que estavam na garagem.

Eles saíram do local levando uma Chevrolet S10 de cor prata, ano 2013, e uma Fiat Toro, também prata, ano 2017, além de dois celulares, uma quantia em dinheiro e um relógio.