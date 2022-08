Polícia Civil localiza faca usada em homicídio no Fortunato Perdoncini

A Polícia Civil de Campo Mourão apreendeu nesta quarta-feira, 3, a faca usada para matar Valcir Alexandre Rosa, de 29 anos, no dia 24 de julho. O crime ocorreu na rua Vereador Doutor Jorge Elizardo Garcia Árias, no conjunto Fortunato Perdoncini.

Após o crime, foram iniciadas as investigações pela Polícia Civil, sendo o autor identificado. Os policiais fizeram diligências, mas ele não foi localizado.

Passado o período de flagrante, o autor procurou a delegacia acompanhado de seu advogado, onde foi interrogado e confessou o crime. Ele indicou o local onde havia dispensado a faca utilizada para matar Alexandre.

Durante diligências no local indicado pelo autor, os policiais localizaram a faca dentro do rio que corta a Avenida das Torres. A perícia também esteve no local e fez a apreensão da arma.

O CRIME

Alexandre foi executado no interior de uma residência, onde estaria sozinho. Segundo testemunhas, o criminoso chegou em um veículo Citroen, entrou na casa e desferiu uma única facada na vítima.

A equipe do Samu foi acionada, mas o homem já estava morto. A facada teria atingido o coração da vítima. O crime teria sido motivado por dívidas com o tráfico de drogas.