11º BPM abre escola de soldados para reforçar efetivo em CM e região

O 11º Batalhão de Policia Militar iniciou um processo de formação de novos soldados que somarão às corporações da região da Comcam. Ao todo são 55 oficiais em treinamento que durante 10 meses contarão com atividades teóricas e físicas, sendo complementadas por estágio.

O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida participou do início das atividades avaliando que a formação de novos policiais é uma conquista da região.

A nova Escola de Formação de Soldados vai garantir um reforço para a segurança dos 20 municípios da região atendidos pelo 11º BPM. Ele argumenta que os novos policiais são reivindicações de lideranças dos municípios, bem como entidades.

Segundo o comandante, os futuros soldados vão iniciar um período de aulas práticas e teóricas, que deverão ser mantidas durante todo o restante de 2022. No inicio de 2023 eles já deverão se formar para serem distribuídos nas cidades da região.

“Ter a Escola de Soldados na sede do Batalhão é uma grande conquista, restabelecemos o título de Batalhão Escola. Ficamos felizes em recebê-lo. Digo sempre que não precisamos de heróis, nem primeiro colocado ou pessoas de Q1 elevadíssimo, mas de pessoas que saibam trabalhar em equipe e comprometidos, que se doam. Uma das ligas mestras do serviço militar é que se necessário for a gente vai servir mesmo com sacrifício da própria vida”, disse o comandante.