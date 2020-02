Polícia Civil incinera mais de 600 kg de drogas

A Polícia Civil de Campo Mourão realizou mais uma grande incineração de drogas na manhã desta sexta-feira. Foram queimados 650kg de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack.

As drogas são resultado de apreensões realizadas pelas polícias Civil e Militar, em Campo Mourão. A incineração é realizada com frequência, com autorização da justiça para que a delegacia não acumule grandes quantidades de drogas.