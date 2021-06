Polícia Civil incinera mais de 260 kg de drogas em C. Mourão

A Polícia Civil de Campo Mourão promoveu a incineração de mais de 260 quilos de drogas nesta sexta-feira. Também foram destruídos dois pés de maconha. A incineração aconteceu em um forno industrial, pertencente a uma empresa da cidade.

No total, foram incinerados 262,699 kg de maconha; 19,8 gramas de cocaína e 172,6 gramas de crack. Todos esses entorpecentes estavam apreendidos na delegacia, após serem tirados de circulação pela Polícia Civil e Militar.

As incinerações ocorrem com freqüência, com autorização da justiça para evitar que as drogas apreendidas permaneçam estocadas na delegacia por muito tempo, garantindo maior segurança.