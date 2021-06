PM recupera parte dos produtos roubados da prefeitura de Janiópolis

A Polícia Militar conseguiu recuperar ao menos uma parte das baterias e outros objetos roubados na noite de quarta-feira, do pátio de máquinas da prefeitura de Janiópolis. Após receber informações anônimas, os policiais chegaram até uma mata, às margens da rodovia BR-272, perto do distrito de Martinópolis, em Farol, onde localizaram os produtos do assalto.

No local foram localizados 18 baterias de veículos, um macaco, um pneu com roda, dois pares de bota de borracha, seis fechaduras, 24 litros de álcool e outros produtos de limpeza.

Como foram roubadas ao menos 50 baterias, um Fiat Uno e uma motocicleta, a Polícia Militar de Janiópolis mantém as buscas na tentativa de recuperar o restante dos produtos e também identificar os criminosos.

O ROUBO

O pátio de máquinas da prefeitura de Janiópolis foi invadido na noite de quarta-feira, por volta das 21h. O vigilante do local disse que foi rendido por cerca de cinco homens encapuzados. Após amarrarem o vigia no barracão, os ladrões roubaram dezenas de baterias de veículos, uma motocicleta, um Fiat/Uno, além de outros equipamentos e peças e o celular do guarda.

Além do roubo, os marginais vandalizaram as dependências com derramamento de óleo e diversas frases irônicas, do tipo “A culpa é da covid”; “Tarefa Colocar guarda armado”. No outro, o criminoso escreveu: “Só peguei emprestado o guarda é meu amigo”.

Informações e fotos: Goionews