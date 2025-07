Polícia Civil identifica trio que furtou cartão bancário e causou prejuízo de R$ 2 mil em Campo Mourão

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão, identificou três pessoas suspeitas de furtar um cartão bancário e realizar compras no comércio local, gerando um prejuízo estimado em R$ 2 mil à vítima.

De acordo com informações repassadas pelo setor de investigação, os autores do crime — dois homens e uma mulher, com idades entre 40 e 55 anos — teriam utilizado o cartão em diversos estabelecimentos da cidade, logo após o furto.

As diligências tiveram início logo após o registro da ocorrência. Através da análise de imagens de câmeras de segurança, os policiais civis conseguiram identificar os suspeitos, todos moradores do Jardim Tropical, em Campo Mourão.

Os três foram localizados e conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Como não estavam em situação de flagrante, foram ouvidos e liberados.

A Polícia Civil informou que o trio irá responder pelo crime de furto. As investigações continuam com o objetivo de apurar a possível participação de outros envolvidos, bem como a existência de crimes semelhantes cometidos pelo grupo.