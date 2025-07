Campo Mourão sedia 64º Jogos Universitários do Paraná

O município de Campo Mourão vai sediar os 64º Jogos Universitários do Paraná (JUPS). A competição será realizada entre os dias 21 e 27 de julho. São esperadas cerca de três mil pessoas – entre estudantes, técnicos e dirigentes de 20 Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas – de Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Guarapuava, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Telêmaco Borba, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão.

Os jogos serão disputados no masculino e feminino nas modalidades esportivas de Atletismo, Atletismo paradesportivo, Badminton, Badminton paradesportivo, Basquetebol, Basquetebol X1, Futsal, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Natação paradesportiva, Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tênis de mesa paradesportivo, Voleibol, Wrestling, Xadrez e no Acadêmico.

A competição promove a cidadania, integração e socialização entre as diversas IES e seus representantes; fomenta a prática esportiva, a promoção da saúde; valoriza o ser humano; ajuda na formação de valores como respeito, ética, solidariedade, perseverança e a lidar com a vitória e a derrota, entre outros objetivos.

EM BUSCA DE MEDALHAS

A delegação do Centro Universitário Integrado terá 202 estudantes que vão competir no Acadêmico, Atletismo, Badminton, Basquete, Futsal, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Natação paradesportiva, Taekwondo, Tênis de Mesa, Tênis, Vôlei e Xadrez.

“Temos participação significativa nos JUPS e um número crescente de atletas e medalhas conquistadas ao longo dos anos. Graças às parcerias com as modalidades esportivas de Campo Mourão, conseguimos montar um grupo extremamente competitivo e vamos em busca de nosso melhor resultado na história da competição”, explica o coordenador de Esportes do Integrado, Bruno Fidélis.

Em 2024 o Integrado ficou na 8ª colocação geral e conquistou 20 medalhas.

BOLSA ESPORTE

O Grupo Integrado é uma das principais empresas que fomenta o esporte em Campo Mourão. Em 2024 as modalidades contempladas foram Atletismo, Basquete, Ciclismo, Judô, Karatê, Tênis de mesa, Vôlei, Xadrez e Paradesporto [Atletismo, Basquete em cadeira de rodas, Bocha paralímpica, Futebol, Futsal, Golf-7, Judô, Natação].

Entre 2020 e 2024, 182 estudantes foram beneficiados com Bolsas Esporte, totalizando R$ 3,7 milhões. Uma delas é Flávia Maria de Lima, graduanda em Nutrição, que disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e competiu no atletismo, nos 800 metros rasos.

APOIO E VITÓRIAS

Com o patrocínio do Integrado, Flávia teve uma série de ótimos resultados em 2024 em competições na Itália, Inglaterra, França e Espanha. A atleta já conquistou diversos títulos nacionais, sul-americanos e internacionais.

Em 2025 serão cerca de R$ 1,2 milhão de investimento em bolsa de estudos, patrocínios a 60 atletas e diferentes eventos. O benefício também é concedido pelo Grupo Integrado para estudantes do Ensino Fundamental. É o caso das gêmeas Natália e Heloíse Biazon, 13 de anos, contempladas com bolsa de 100%. As irmãs somaram 187 títulos, alcançando 76 vezes o primeiro lugar somente nos últimos dois anos. Natália sagrou-se campeã brasileira e Heloíse, vice-campeã brasileira de xadrez.

Os 64º Jogos Universitários do Paraná (JUPS) são organizados pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação do Desporto Universitário e a Prefeitura de Campo Mourão. O evento é uma das principais linhas de investimento do Governo do Paraná no desporto educacional.