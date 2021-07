Polícia Civil desmantela Organização Criminosa especializada em roubos a fazendas e grandes empresas

Uma grande operação está sendo realizada, nesta quarta-feira, pelo Setor Operacional da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa. A ação é resultado de cinco meses de investigações, iniciadas a partir do registro de roubos a fazendas e empresas de grande porte na região dos Campos Gerais.

Estão sendo cumpridos um total de 54 mandados judiciais, distribuídos nos municípios de Araruna, Cianorte, Maringá, Indianópolis, Colombo e Ponta Grossa. Destes, são 21 mandados de prisão, 26 mandados de busca e apreensão domiciliar e sete apreensões de veículos.

O grupo vinha agindo em diversas regiões do Estado do Paraná, sempre com grande violência, rendendo as vítimas com o uso de armas de fogo. Durante as ações, famílias inteiras e vigilantes eram feitos reféns por horas em fazendas e empresas.

O objetivo principal do grupo era a subtração de defensivos agrícolas e fios de cobre. Estima-se que dezenas de crimes foram praticados pela organização, com prejuízos milionários às vítimas. A ação conta com o apoio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia Civil do Paraná, 16ª SDP de Campo Mourão, 9ª SDP de Maringá, 21ª SDP de Cianorte, Denarc, além das demais unidades que compõem a 13ª SDP de Ponta Grossa.

Informações Polícia Civil – Fotos: Rafael Silvestrin/Tasabendo.com