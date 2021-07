Fundação Cultural lança Ebook “Campo Literário”

Para comemorar o Dia do Escritor, a Fundação Cultural de Campo Mourão fará o lançamento do Ebook “Campo Literário”, no próximo domingo, dia 25 de julho, às 14 horas, nas mídias sociais da Fundacam (Instagram, Facebook e Youtube).

O trabalho reúne 16 obras de escritores mourãoenses, dos quais 8 selecionados por meio do edital lançado em 2020 e 8 participações voluntárias.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, o Ebook foi produzido por meio de recursos da Lei Aldir Blanc como uma forma de incentivar a produção literária local, fomentar a cultura e estimular a apreciação livro, leitura e literatura pelos munícipes.