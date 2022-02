Polícia Civil apreende quase 400 kg de drogas, avaliadas em R$ 600 mil

Mais uma grande quantidade de drogas foi tirada de circulação pela Polícia Civil, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira, após a Polícia Civil ser acionada para checar um endereço na região do Lar Paraná, onde estaria um veículo carregado com drogas.

Na chegada ao local, na rua Nelson Bitencourt do Prado, os policiais foram informados pelo morador de que um veículo Fiat Linea havia sido deixado em seu quintal, mas que o mesmo estaria com cigarros. Para manter o veículo na casa, ele disse que receberia R$ 100,00.

No entanto, ao fazer a vistoria no automóvel, a polícia localizou grande quantidade de maconha, cerca de 400 kg, avaliadas em aproximadamente R$ 600 mil. O homem foi encaminhado para a delegacia juntamente com o veículo e as drogas.

Os policiais apuraram que a droga seria encaminhada para ser distribuída na região de Curitiba e também em São Paulo.

TRAFICANTES SOLTOS PELA JUSTIÇA

Na noite de sexta-feira (18), a Polícia Militar também estourou uma “boca de fumo” no centro da cidade, apreendendo uma grande quantidade de drogas, de vários tipos, as quais poderiam garantir aproximadamente R$ 190 mil ao comércio do tráfico. Três pessoas foram detidas.

No entanto, elas passaram uma única noite na cadeia foram liberadas no sábado, por decisão da Justiça. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão, por entender que a soltura do trio coloca em risco a ordem pública. Já o juiz Fabrício Voltaré, entre os mais diversos argumentos para justificar a soltura dos presos, disse que eles reúnem requisitos para serem colocados imediatamente em liberdade.