Ladrões anunciam assalto em bar e levam bolsa com R$ 400 e Quinta do Sol

Dois homens armados invadiram um bar em Quinta do Sol e roubaram a bolsa de uma vítima, contendo R$ 400 em dinheiro. O roubo ocorreu na rua Três Marias, por volta das 20h de sábado (19).

Com a chegada da Polícia Militar, a vítima informou que dois homens chegaram ao local e, mediante violência com uma arma de fogo, anunciaram o roubo. Os ladrões roubaram uma bolsa com cerca de R$ 400,00.

A vítima disse que reconheceu um dois autores. Os policiais estiveram no endereço dele, porém familiares disseram que ele tinha saído em companhia de outro rapaz. Conforme apurado pela PM, os dois estavam com roupas que coincidiam com características narradas pela vítima. Os policiais continuaram as buscas, porém eles não foram encontrados.