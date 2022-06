Polícia Civil apreende carro clonado em Campo Mourão

A Polícia Civil apreendeu um carro clonado na noite desta terça-feira (14), na área central de Campo Mourão. O veículo Tiggo 2 era ocupado por duas pessoas e o motorista acabou detido por adulteração e receptação, já que o mesmo tinha registro de furto no Rio de Janeiro.

Carro “dublê” ou “clonado” é o nome que se dá ao veículo, muitas vezes roubado, adaptado de forma fraudulenta com dados de um carro legalizado. A equipe de investigação da Polícia Civil foi alertada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que um veículo com suspeita de clonagem estaria circulando pela cidade.

Em diligências pela área central, os policiais abordaram o veículo quando o motorista, acompanhado de outra pessoa, chegava em um hotel. Ao ser abordado, ele relatou que havia trocado uma moto pelo veículo, em Foz do Iguaçu e que o restante do valor seria pago em 30 parcelas.

Os documentos apresentados por ele não indicavam adulteração na placa, porém, ao chegarem à delegacia os policiais constataram sinais de adulteração na placa. Como o motorista não soube informar quem seria o vendedor, ele foi autuado pelo delegado por receptação e adulteração de veículo.

Os policiais identificaram ainda que o automóvel era produto de roubo, no Rio de Janeiro, ocorrido em 23 de março desse ano. Pela documentação, a equipe policial fez levantamento e descobriu que o carro original era de Minas Gerais e não possuía teto solar, nem teto de cor preta, como o que foi apreendido em Campo Mourão. A polícia carioca encaminhou Boletim de Ocorrência do furto do automóvel para a delegacia de Campo Mourão.