Cmeg/Campo Mourão completa 13 anos

Nesta quinta-feira (16/6), a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) completa 13 anos de instalação. A primeira entidade empresarial feminina da cidade e do Vale do Piquirivaí surgiu oficialmente no dia 16 de junho de 2009.

Não está programada nenhuma comemoração e a única atividade agendada para esta semana é a entrega do Troféu “Empreendedora Destaque do Paraná” as mourãoenses Ruth Deitos (2019-2020) e Ivana Mesquita Andrade (2020-2021), sábado próximo, em Foz do Iguaçu. Na última segunda-feira, a entidade participou da promoção do curso de “Vendas de Alto Impacto” no Senac de Campo Mourão.

A Cmeg/Campo Mourão está ligada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac, através da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná. Atualmente, a entidade – que tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam) – tem na presidência a empresária do ramo de seguros e escritora Ester de Abreu Piacentini. A primeira presidente foi Edilaine Maria de Castro (do Espaço Sou Arte/Associação Sou Arte – ASA).

A entidade começou a surgir em evento realizado no dia 23 de abril de 2009, no salão do Espaço Allure. Mais de 100 empresárias e gestoras de negócios de Campo Mourão participaram do encontro preparatório para a criação da entidade. A programação foi aberta com café da manhã e inclui ainda palestra e outras atividades.

AÇÕES

Entre as atividades do calendário está a indicação da Empreendedora Destaque para receber o prêmio estadual, além da realização do evento “Mulheres que Fizeram e Fazem História” e do desenvolvimento de vários projetos. A Cmeg/Campo Mourão promove ainda palestra e cursos de capacitação abertos à comunidade.

Com a pandemia de Covid-19 e as restrições determinadas pelos órgãos de saúde, a maior parte das atividades foram atingidas nos últimos dois anos. Paulatinamente, a entidade está retomando a programação de atividades.