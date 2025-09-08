Polícia apreende quase 1 kg de drogas, dinheiro e veículo em Campina da Lagoa

A Polícia Militar apreendeu na noite deste domingo, 7, uma certa quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie e um veículo utilizado para a distribuição de drogas na cidade de Campina da Lagoa.

A ação teve início após a tentativa de abordagem a um carro cujos ocupantes trafegavam sem cinto de segurança. O condutor desobedeceu a ordem policial e tentou fugir, chegando a arremessar um pacote pela janela durante a perseguição. No local do descarte foram encontrados maconha, cocaína, papel seda e um isqueiro.

Com autorização, a equipe realizou buscas na residência do motorista, onde localizou diversas porções de drogas prontas para comercialização, totalizando mais de 970 gramas de maconha e cocaína. Também foram apreendidos R$ 3.066,80 em espécie, dois celulares e o veículo utilizado na ocorrência.

O suspeito e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.