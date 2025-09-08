Homem morto a tiros em Campo Mourão é identificado

Foi identificado na tarde deste domingo, 7, o corpo do homem encontrado morto no início da manhã de ontem em uma estrada rural, na região do Barreiro das Frutas, em Campo Mourão.

Trata-se de Leandro Sérgio Esteves, 38 anos. Ele foi morto com tiros na cabeça e a autoria do crime ainda está sendo investigada pela polícia civil.

Esteves usava tornozeleira eletrônica e a suspeita é de execução. Há indícios de que a vítima tenha sido arrastada até o ponto onde foi localizada. Foi o 16º homicídio do ano em Campo Mourão.