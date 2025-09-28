Polícia apreende drogas, dinheiro e materiais do tráfico em CM; duas mulheres são detidas

A Polícia Militar realizou na noite desse sábado, 27, uma apreensão de drogas e materiais utilizados no tráfico em uma residência no jardim Aeroporto, em Campo Mourão. O local já é conhecida por denúncias de comércio de entorpecentes.

A ação ocorreu após os policiais avistarem duas pessoas que, ao notarem a aproximação da viatura, tentaram entrar rapidamente no imóvel.

Na abordagem, com uma das mulheres foi encontrada uma porção de maconha pesando 3 gramas, além de um cachimbo para uso de crack e um pedaço de bombril, comumente usado como filtro no consumo da droga.

A segunda abordada, que já é conhecida das autoridades pela suspeita de envolvimento com o tráfico, autorizou a busca domiciliar mediante assinatura de documento. Durante a vistoria na casa, os policiais localizaram: 16,1 gramas de crack, divididos em diversas pedras; 18,5 gramas de cocaína, embaladas em três porções; uma faca com vestígios de drogas; diversas folhas de caderno com anotações de contabilidade do tráfico; R$ 18,00 em notas diversas e moedas; um rolo de papel filme, utilizado para embalar entorpecentes e um aparelho celular, que recebeu mensagens durante a ação policial, possivelmente relacionadas à comercialização de drogas.

Diante das evidências, as duas suspeitas foram detidas e, juntamente com todo o material apreendido, encaminhadas à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A ação reforça a atuação da PM no combate ao tráfico de drogas na região.