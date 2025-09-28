Polícia acaba com perturbação do sossego e apreende arma, drogas e dinheiro em chácara

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h de ontem para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em uma chácara, em Campo Mourão. No local, os policiais constataram som alto proveniente de um veículo estacionado no interior do imóvel.

Durante a abordagem, um indivíduo tentou fugir para o interior da edícula e escondeu um objeto atrás de uma churrasqueira. Na busca, a equipe encontrou um pacote tipo ziplock contendo 24 comprimidos de ecstasy. Com ele, também foram apreendidos R$ 2.300,00 e a chave de um VW/Gol que estava estacionado em frente ao local.

Na busca veicular, os policiais localizaram, sob o banco do motorista, um revólver calibre .357 carregado com cinco munições intactas, além de uma porção de maconha, totalizando 20 gramas.

Os responsáveis pela chácara foram orientados, e a perturbação do sossego foi cessada. O suspeito flagrado com os ilícitos recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.