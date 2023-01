Polícia Ambiental prende pescador com mais de 160 quilos de peixes

Durante patrulhamento na Operação Verão, nas proximidades do Rio Ivai, município de Engenheiro Beltrão, a Polícia Militar Ambiental apreendeu um homem com grande quantidade de peixes e materiais de pesca. A ocorrência foi registrada no início da madrugada desta quarta-feira, 11.

Os policiais suspeitaram de um veiculo trafegando nas proximidades do Rio Ivaí e fizeram a abordagem. No interior do automóvel foram apreendidos diversos sacos com pescados e apetrechos proibidos.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Engenheiro Beltrão, onde serão definidos os valores dos autos de infração ambiental, conforme decreto 6.514/08.

Dentre os pescados, havia dois pintados: um medindo 1,57m e pesando 25,4 kg; dois dourados, e um barbado, além de diversos curimbatás. Com ele também foram apreendidos ainda 100 metros de rede e duas tarrafas. Os peixes foram doados para a Casa de Acolhida Filhas Prediletas/Fraternidade o Caminho, de Campo Mourão.

A Polícia Ambiental reforça a proibição da pesca no período de Piracema, que segue até o final de fevereiro. Durante este período fica proibida a pesca em lagos e rios. A medida ocorre na época de reprodução de peixes com o objetivo de impedir a pesca predatória e contribuir com a preservação das espécies.

Com informações e fotos: Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde