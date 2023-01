Bope invade residência e homem em surto é contido, após sete horas

Após cerca de sete horas de negociação, sem êxito, a equipe do Bope realizou a invasão tática da residência onde um homem em surto psicótico permanecia trancado e armado com uma foice, no jardim Tropical, em Campo Mourão.

A ocorrência teve inicio por volta das 15h30 de ontem e o Bope chegou ao local às 21h. Primeiramente foram utilizadas técnicas de negociação, mas diante de várias negativas do cidadão em sair do local, aproximadamente às 23h foi feita a invasão tática da residência.

O homem foi contido pelas equipes policiais e levado pelo SAMU para atendimento médico. O fato foi registrado no final da rua Sanhaço, no jardim Tropical.

Familiares chamaram o Samu para atender o homem, mas ele ameaçou os socorristas e também policiais militares. Em seguida trancou-se na residência armado com uma foice e facão, sendo necessário a intervenção do Bope de Curitiba.