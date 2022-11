PMs de Campina da Lagoa são presos por favorecimento ao contrabando

Dois policiais militares lotados no destacamento de Campina da Lagoa foram presos por favorecimento ao contrabando de cigarros, nesta terça-feira, 22.

A Corregedoria da Polícia Militar recebeu uma denúncia afirmando que os policiais estariam cobrando propina de contrabandistas de cigarros para liberar a carga.

Imagens de câmeras de segurança registraram a negociação ilegal e a suspeita é que os policiais cobrariam certo valor para liberar um caminhão carregado com 800 caixas de cigarro.

O próprio comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, tenente-coronel Adaucto Nascimento Giraldes Almeida acompanhou a operação que terminou com a prisão dos policiais e também de um batedor e do motorista do caminhão.

“Assim que recebemos a denúncia de incongruência administrativa das equipes de Serviço de Campina da Lagoa, onde na tarde de ontem abordaram um caminhão com 800 caixas de cigarro, passamos a monitorar e com isso foi possivel filmar o caminhão, a viatura e uma Parati nas proximidades do Destacamento da Polícia Militar da cidade”, relatou o tenente-coronel.

Após horas de monitoramento e a confirmação do favorecimento ao contrabando, os dois policiais receberam voz de prisão no momento em que passariam o plantão para outra equipe.

O motorista do caminhão e o batedor também foram detidos. Os dois homens foram interrogados em Campo Mourão e autuados em flagrante. Os dois policiais também foram interragados e encaminhados para a Polícia Federal de Cascavel para as providências legais.

“Há homens e mulheres honrados que vestem essa farda e aqueles que não a honram, devem ser devidamente autuados, seguindo os devidos processos legais para que seja apurada a verdade dos fatos”, concluiu Giraldes.