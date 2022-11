Empresa Mourãoense na COP 27 no Egito

Campo Mourão novamente está em destaque por meio das startups. Desta vez, uma empresa de base tecnológica que faz parte do ecossistema de Inovação do município, esteve presente na COP 27, no Egito.

A Carbon Explore, empresa incubada na Fundação Educere de Campo Mourão-PR, esteve na COP 27 para apresentar aplicações do grafeno desenvolvidas por sua empresa. A Carbon Explore produz grafeno a partir de um método próprio e ambientalmente correto.

A startup mourãense atua no segmento de nanotecnologia e desenvolve pesquisas de soluções inovadoras para a indústria baseadas em grafeno.

Hoje, a empresa conta com um portfólio com mais de 10 produtos sendo, o grafeno em pó, aditivo de sílica/grafeno e tintas e revestimentos industriais. Henrique é doutor em Química e estuda o grafeno desde 2014. Em 2019 teve a oportunidade de incubar a sua empresa na Fundação Educere e colocar em prática todo o aprendizado adquirido na academia.

A Carbon Explore participou da COP 27 a convite do Programa Catalisa ICT/Sebrae, com o projeto de um ligante asfáltico ecológico, produto desenvolvido para ser utilizado na pavimentação asfáltica e que não contém derivados de petróleo na sua composição.

Para o Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Eduardo Akira Azuma, a participação da Carbon Explore na COP 27 é motivo de orgulho para Campo Mourão, que é resultado da soma de esforços dos atores do ecossistema de Inovação no municipío. O município figura entre as 10 cidades do estado com maior número de startups. Além disso, as startups já contabilizam mais de 10 milhões de reais em captação de investimentos.