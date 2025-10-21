PMPR apreende mais de 1,6 tonelada de maconha em Foz do Iguaçu

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-PR), apreendeu na tarde de segunda-feira (20), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, 1,6 tonelada de maconha prensada e 19,5 quilos de maconha tipo capulho.

A ação começou a partir da interceptação de um veículo Toyota Caldina suspeito próximo da barranca do Rio Paraná. Durante a abordagem, o motorista abandonou o carro e fugiu em direção a uma comunidade próxima.

Após encontrar droga no carro, as equipes policiais fizeram buscas na região e localizaram uma residência que era utilizada para armazenamento do entorpecente. Dentro do imóvel, a PMPR encontrou diversos fardos de maconha idênticos aos apreendidos no veículo.

O entorpecente e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Foz do Iguaçu. A FICCO é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em cooperação com órgãos de segurança estaduais e federais que funciona como um grupo operacional integrado em diversos estados do Brasil. O objetivo é reunir policiais e agentes de várias forças para coordenar ações e atuar de forma articulada contra o crime organizado.

Agência Estadual de Notícias