Incêndio destrói escritório de condomínio e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio registrado na manhã desta terça-feira (21) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em Campo Mourão. O fogo atingiu o escritório do condomínio Royale Premium, localizado na saída para o Barreiro das Frutas.

De acordo com as informações, os bombeiros foram acionados após moradores perceberem que o escritório estava em chamas. As equipes chegaram rapidamente ao local e iniciaram o combate ao incêndio, conseguindo controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outras áreas do condomínio.

Apesar da ação ágil, duas salas foram completamente destruídas. Ninguém ficou ferido. Após o controle das chamas, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo, para eliminar possíveis focos remanescentes de fogo e garantir a segurança do local.

A Polícia Civil deve agora apurar as causas e circunstâncias do incêndio.