PMPR apreende 950 quilos de maconha no fim de semana, com prejuízo milionário ao tráfico

Durante o fim de semana, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), apreendeu 950 quilos de maconha em três operações distintas no Estado. As ações causaram um prejuízo estimado de R$ 1,9 milhão ao crime organizado.

No sábado (9), os policiais receberam uma denúncia sobre um veículo branco que transportava drogas pela BR-163. Após intensificar a fiscalização, os policiais abordaram o carro em Nova Prata do Iguaçu, encontrando 124 quilos de maconha. Os dois ocupantes do veículo, juntamente com a droga, foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil (PCPR) de Dois Vizinhos.

Ainda no sábado, com o apoio da Receita Federal, foi interceptado outro veículo na PR-323, em Umuarama, conduzido por um homem de 27 anos. A busca resultou na apreensão de 306 quilos de maconha. O condutor, o carro e a droga foram encaminhados à delegacia da cidade.

Já no domingo (10), em uma operação conjunta com a Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Foz do Iguaçu, as equipes localizaram uma embarcação que atravessava o Rio Paraná em direção ao Brasil. Os tripulantes fugiram para a mata, mas foram encontrados horas depois. No local, os policiais encontraram vários fardos, totalizando 520 quilos de maconha. Os suspeitos e a droga foram levados para a Delegacia da PF em Foz do Iguaçu.

Agência Estadual de Noticias