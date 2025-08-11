Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de milho em Eng. Beltrão

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 11, na zona rural de Engenheiro Beltrão. De acordo com a Polícia Militar, trabalhadores realizavam a colheita de milho quando avistaram o cadáver, aparentemente de um homem de pele morena.

A equipe policial foi acionada pela Central de Operações e, no local, isolou a área até a chegada dos órgãos competentes. Compareceram ao ponto um investigador da Polícia Civil, peritos da Polícia Científica e um técnico de perícia.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML). Segundo a polícia, a vítima ainda não foi identificada. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.