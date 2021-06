PM registra furto em barracão na área central

Um barracão, onde funcionava uma empresa, localizado na Avenida Capitão Índio Bandeira, centro de Campo Mourão, foi alvo de ladrões, na tarde de ontem. Do local, foram furtados um micro-ondas, uma geladeira e uma máquina serra fita de açougue.

O proprietário foi ao local para fazer uma vistoria e acabou se deparando com a janela dos fundos arrombada e os equipamentos furtados.

MAIS FURTO

Mais um furto ocorreu em posto de combustível, na rua São Paulo. Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento nas proximidades, quando observou que a porta do estabelecimento estava quebrada.

Em seguida um funcionário do posto foi até o local e constatou, além do dano, o furto de R$ 100,00 em dinheiro que estavam no caixa. Câmeras de segurança flagraram toda a ação do bandido.