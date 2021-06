Motorista de caminhão dá versão sobre acidente na PR-487

O motorista do caminhão bitrem envolvido no acidente ocorrido na tarde de ontem, na rodovia PR 487, entre Luiziana e Iretama, deu sua versão sobre a ocorrência. Ao contrário das informações obtidas no local pelas equipes de reportagem, ele disse que fazia a ultrapassagem em outro caminhão, quando ocorreu o choque com o Fiat Uno.

As primeiras informações davam conta que ele ultrapassava o Fiat Strada, também envolvido na colisão. “Eu seguia atrás de outro caminhão carregado e quando abriu terceira faixa, entrei ultrapassando. Do sentido contrário vinha um veículo leve (que seria o Fiat Uno), o qual acabou se direcionando para o meu lado. Vi tudo pelo retrovisor, mas não tinha nada o que fazer, porque o outro caminhão estava do meu lado. Não dava para jogar pra cima dele. Após a batida parei o caminhão mais adiante para evitar outro acidente, pois havia uma curva próxima”, relatou o motorista.

Após a colisão no caminhão, o Fiat Uno acabou batendo em um Fiat Strada. No Uno viajava a motorista de 37 anos e sua mãe, de 57, que sofreu ferimentos gravíssimos, ficando presa às ferragens.

A condutora sofreu lesões generalizadas. O condutor da Strada de 45 anos, não se feriu. A mulher de 57 anos foi encaminhada ao hospital pelo helicóptero do Samu.