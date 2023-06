Farmácia São Paulo mantém uma das maiores e mais completas lojas da rede em Campo Mourão

A rede de Farmácias São Paulo contemplou Campo Mourão com uma loja Mega Store, diferenciada das tradicionais por oferecer o que nenhuma outra dispõe: setor de bijuterias, mercearia, material escolar, SOS/Casa, além de outras peculiaridades.

Inaugurada há três meses na Avenida Capitão Índio Bandeira, 3.035, a unidade 2 da Farmácia São Paulo, é uma das maiores da rede e dispõe de amplo estacionamento, inclusive com a comodidade do serviço drive thru e atendimento no iFood.

Em um só ambiente, o cliente encontra além do medicamento que procura, produtos de mercearia como arroz, feijão, café, a produtos de limpeza para sua casa, material escolar, e até ferramentas. Em outro setor, um paredão de bijuterias com os melhores preços.

A rede possui uma outra loja na área central. Inaugurada há cerca de 1 ano e meio, na Avenida Irmãos Pereira, 1550, tem como diferencial o bom atendimento e preços aos clientes, além de agilidade na entrega e amplo estacionamento.

A Farmácia São Paulo conta com promoções durante todo o mês, com destaque para o Dia do Bebê que acontece sempre na penúltima terça-feira do mês.

O atendimento nas duas lojas é de segunda a sábado, das 7h à meia-noite e, aos domingos e feriados, das 8h às 22h. Telefone do delivery: 3033-9868.