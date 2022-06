PM reforça fiscalização e motorista é preso por embriaguez ao volante

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta da 1h da madrugada deste domingo, após ser flagrado embriagado conduzindo um Chevrolet Cobalt. Ele foi abordado durante uma blitz realizada na avenida Armelindo Trombini.

O condutor realizou o teste do etilômetro, sendo aferido 0,74 mg/l, valor que caracteriza crime de trânsito. Ele foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão e autuado em flagrante, enquanto que o veículo foi recolhido e encaminhado ao pátio do Detran por estar em situação irregular.

MAIS SEGURANÇA

Visando proporcionar mais segurança à população das cidades da área de circunscrição do 11º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede em Campo Mourão, os policiais têm intensificado as abordagens e a realização de bloqueios policiais em todas as 20 cidades atendidas pela unidade.

E o resultado tem sido muito positivo durante as ações. Para o Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, o objetivo de determinar a realização de bloqueios policiais em todos os 20 municípios da região de Campo Mourão é o de aumentar a sensação de segurança da população.

“Com blitzes sendo realizadas em todas as cidades da nossa área, e em diversos horários, projetamos reduzir os riscos e aumentar a sensação de segurança de todos. Por isso, é fundamental que a população colabore com os policiais quando passarem por situações como estas”, ressaltou Giraldes.

Com essas ações, o número de ocorrências registradas pelo Batalhão vem baixando consideravelmente, o que aumenta a prevenção policial nos municípios.