CM/Futsal goleia o Foz Cataratas pela Liga Nacional

Na estreia do técnico Juninho na Liga Nacional, depois de sete anos longe da competição, o Campo Mourão Futsal fez uma grande partida e atropelou o Foz Cataratas por 4 a 0, na manhã deste domingo na Arena UTFPR (Belin Carolo).

Melhor na primeira etapa, Campo Mourão impôs seu jogo e criou a maioria das chances de gols, obrigando o goleiro adversário a fazer boa defesas, até que em roubada de bola o ala Douglinhas recebeu na intermediária, carregou a bola e fuzilou de bico abrindo o placar para o tricolor mourãoense. Depois disso, Bruninho e Silva ainda perderam ótimas chances de ampliar.

Assim como a primeira, a segunda etapa começou movimentada, com Campo Mourão criando oportunidades de fazer o segundo gol. O Foz ainda teve a oportunidade de empatar depois da expulsão de Silva, em lance de falta que originou o segundo cartão amarelo, mas Campo Mourão se portou bem na defesa e garantiu o 1 a 0 no placar, mesmo em desvantagem numérica de atletas em quadra.

O segundo gol de Campo Mourão veio depois de grande jogada de Bruninho, que driblou o adversário na ala, servindo novamente Douglinhas, que acertou outro belo chute sem chances para o goleiro do Foz. Logo depois Tom recebeu passe na diagonal, passou pelo marcador e chutou forte para fazer o terceiro gol. O quarto saiu também dos de Tom, que roubou a bola do goleiro Peixe na intermediária, durante jogada do goleiro linha.

Com a goleada para cima do time iguaçuense, Campo Mourão sobe uma posição na tabela, vai a 19º lugar com 11 pontos, apenas 1 ponto da zona de classificação.

Na quarta-feira (22), às 20h00, o Carneirão volta a jogar na Arena UTFPR, agora pelo returno do Paranaense contra o CAD Guarapuava.